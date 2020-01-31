2020-01-31T12:37:33+03:00
Происшествия

Появилось видео и фото с места взрыва на заводе в Орловской области

Спасатели продолжают разбор завалов, на месте работает следственно-оперативная группа [видео, фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Взрыв газа произошел на строящемся предприятии в городе Мценске Орловской областиВзрыв газа произошел на строящемся предприятии в городе Мценске Орловской областиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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Появились фото и видео с места взрыва в строящемся цеху предприятия в городе Мценске Орловской области. ЧП произошло сегодня утром, в районе 10-ти, на улице Автомагистраль.

Под завалами все еще могут находиться люди Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Под завалами все еще могут находиться людиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы, ведь конструкция после взрыва рухнула. Под обломками все еще могут находиться пострадавшие.

Здание частично обрушилось Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Здание частично обрушилосьФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

По последним официальным данным количество погибших составляет четыре человека, еще четыре травмированы и доставлены в больницу. По информации, поступившей от очевидцев случившегося, погибших пятеро.

Место ЧП оцепили полицейские, как пояснили в региональном УМВД, работает следственно-оперативная группа: еще предстоит установить, что послужила причиной взрыва и привело к таким трагическим последствиям.

Так выглядит сейчас место ЧП Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Так выглядит сейчас место ЧПФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Глава региона Андрей Клычков также прибыл в Мценск.

Фото с места ЧП Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Фото с места ЧПФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Корреспонденты "КП" работают на месте происшествия. Информация обновляется.

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Спасатели работают на месте взрыва газа в Орловской области.видео: ГУ МЧС РФ по Орловской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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