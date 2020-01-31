Появилось видео и фото с места взрыва на заводе в Орловской области
Появились фото и видео с места взрыва в строящемся цеху предприятия в городе Мценске Орловской области. ЧП произошло сегодня утром, в районе 10-ти, на улице Автомагистраль.
Под завалами все еще могут находиться людиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы, ведь конструкция после взрыва рухнула. Под обломками все еще могут находиться пострадавшие.
Здание частично обрушилосьФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
По последним официальным данным количество погибших составляет четыре человека, еще четыре травмированы и доставлены в больницу. По информации, поступившей от очевидцев случившегося, погибших пятеро.
Место ЧП оцепили полицейские, как пояснили в региональном УМВД, работает следственно-оперативная группа: еще предстоит установить, что послужила причиной взрыва и привело к таким трагическим последствиям.
Так выглядит сейчас место ЧПФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
Глава региона Андрей Клычков также прибыл в Мценск.
Фото с места ЧПФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
Корреспонденты "КП" работают на месте происшествия. Информация обновляется.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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