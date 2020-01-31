Андрей Клычков пообещал, что семьям пострадавших при взрыве во Мценске окажут помощь
Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что семьям пострадавших при взрыве на строящемся предприятии во Мценске будет оказана помощь. Об этом глава региона заявил журналистам на месте происшествия.
Взрыв в недостроенном цеху предприятия прогремел сегодня, 31 января, около десяти часов утра при монтаже оборудования. Пятеро человек стали жертвами ЧП, трое госпитализированы в районную больницу, их состояние тяжелое. На месте все еще продолжаются работы: трудятся спасатели, медики, следователи, полицейские, представители прокуратуры, профильных организаций. Губернатор также приехал на место происшествия.
- Будет создана комиссия, которая определит: какую конкретно медицинскую, социальную и материальную помощь можно оказать семьям пострадавших. Также пройдут проверки на других предприятиях, в том числе и строящихся, за соблюдением техники безопасности, - сообщил Андрей Клычков.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следствие уже выдвинуло свою версию случившегося: изначально речь шла о взрыве газовоздушной смеси, но следком сообщил, что взорвались скопившиеся пары лакокрасочного покрытия.
Мы следим за развитием ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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