Андрей Клычков пообещал, что семьям пострадавших при взрыве во Мценске окажут помощь

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:56:34+03:00

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Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что семьям пострадавших при взрыве на строящемся предприятии во Мценске будет оказана помощь. Об этом глава региона заявил журналистам на месте происшествия.

Взрыв в недостроенном цеху предприятия прогремел сегодня, 31 января, около десяти часов утра при монтаже оборудования. Пятеро человек стали жертвами ЧП, трое госпитализированы в районную больницу, их состояние тяжелое. На месте все еще продолжаются работы: трудятся спасатели, медики, следователи, полицейские, представители прокуратуры, профильных организаций. Губернатор также приехал на место происшествия.

- Будет создана комиссия, которая определит: какую конкретно медицинскую, социальную и материальную помощь можно оказать семьям пострадавших. Также пройдут проверки на других предприятиях, в том числе и строящихся, за соблюдением техники безопасности, - сообщил Андрей Клычков.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следствие уже выдвинуло свою версию случившегося: изначально речь шла о взрыве газовоздушной смеси, но следком сообщил, что взорвались скопившиеся пары лакокрасочного покрытия.

Мы следим за развитием ситуации.

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Андрей Клычков: семьям пострадавших при взрыве под Орлом будет оказана помощь .

ИСТОЧНИК KP.RU