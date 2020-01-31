2020-01-31T17:15:16+03:00
Происшествия

Следователи осмотрели место взрыва на заводе в Орловской области

СК: "Главная версия, по которой произошло ЧП – взрыв паров от лакокрасочных покрытий"
Наталья Меркулова
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Следователи осмотрели место взрыва на заводе в Орловской областиСледователи осмотрели место взрыва на заводе в Орловской областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва. Сегодня утром, 31 января, около десяти утра он прогремел в строящемся цеху предприятия в городе Мценске.

На месте происшествия работали кинологи Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На месте происшествия работали кинологиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, под завалами погибли пять человек, еще двое находятся в Мценской районной больнице. Их состояние оценивается как тяжелое, основные травмы получены от падения тяжелых бетонных конструкций.

Следственно-оперативная группа во главе с начальником регионального СК Анатолием Щуровым уже осмотрела место происшествия и опровергла первоначальную версию – взрыв газа. Теперь основной причиной произошедшего рассматривают скопление паров от лакокрасочных покрытий, в частности ацетонов и бензолов, в закрытом помещении.

Начальник регионального СК Анатолий Щуров озвучил официальную версию произошедшего - взрыв паров лакокрасочных покрытий Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Начальник регионального СК Анатолий Щуров озвучил официальную версию произошедшего - взрыв паров лакокрасочных покрытийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведовства, сейчас изъята необходимая документация предприятия и назначены экспертизы.

- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - сообщила Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Родственники, работавших в цеху людей, до последнего надеялись на чудо Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Родственники, работавших в цеху людей, до последнего надеялись на чудоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Предприятие "Завод профессионального оборудования" находилось на стадии монтажа оборудования. Оно вошло в зону ТОСЭР "Мценск" , территорию опережающего-социально экономического развития, совсем недавно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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