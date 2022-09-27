При строительстве школы на Зеленина в Орле украдено 30 миллионов

При строительстве школы по нацпроекту в Орле украдены миллионы рублей

Больше 30 миллионов рублей украдено при строительстве школы на улице Зеленина в Орле. Возбуждено уголовное дело.

Строительство школы, которая должна стать самой большой в областном центре, ведется по национальному проекту "Образование". Многомиллионный подряд взяла фирма ООО «Техспецкомплект». Стройка уже не раз привлекала внимание силовиков. После проведенных прокуратурой и УФСБ проверки вскрылся факт мошенничества.

- Подрядчик заключил договор субподряда с обществом с ограниченной ответственностью «Р-Спорт» на выполнение работ по устройству резинового покрытия спортивной площадки, в который внесены заведомо ложные сведения о завышенной стоимости строительных материалов. В результате этих действий подрядной и субподрядной организаций бюджету Орла причинен ущерб в размере более 30 млн рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Дело, возбужденное в отношении должностных лиц указанных фирм, будет расследовать УМВД.

Несколько месяцев назад, в мае 2022, под уголовное преследование попали директор и главбух фирмы ООО «Техспецкомплект» за уклонение от налогов на сумме больше чем в 46 миллионов рублей. А еще раньше, эта же организация оскандалилась при реконструкции площади Жукова: тогда УФСБ удалось установить, что стоимость работ завышена, а деньги украдены.