Прокуратура организовала проверку строительства школы на Зеленина в Орле

Состоялось заседание коллегии прокуратуры

В Орле прокуратура организовала проверку законности расходования средств при строительстве самой большой школы в городе, которая расположится на улице Зеленина. Такая информация прозвучала 1 октября на заседании коллегии областной прокуратуры.

Речь на встрече представителей разных ведомств велась о реализации национальных проектов в Орловской области. И о уголовных делах, которыми они обернулись. По материалам прокурорских проверок возбуждено 18 таких дел.

Одним из самых громких стало хищение денег при строительстве физкультурного комплекса в детском лагере "Ветерок". Сразу несколько дел возбуждено из-за липового обучения в рамках национального проекта "Демография". В дальнейшем проверка пройдет и в строящейся школе на Зеленина.

- Реализация национальных проектов требует от всех органов скоординированной работы по контролю за исполнением программных мероприятий, - подчеркнул Владислав Малкин, прокурор Орловской области.