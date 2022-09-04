В школу на Зеленина в Орле вложат больше миллиарда рублей в 2022 году

Фото: Андрей Клычков, Вконтакте

В школу на улице Зеленина в Орле, которая станет самой большой в городе, в 2022 году вложат 1 миллиард 143 миллиона рублей. Финансирование строительства выросло.

Распоряжение об этом подписал губернатор Андрей Клычков: в распределение субсидий внесены изменения. Теперь предусматривается, что в этом году вложат в стройку больше 692 миллионов федеральных денег, почти 440 - из областного бюджета и 11,4 - из муниципального. Сдать школу, по планам, должны в 2023 году, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области. Строительство ведется по нацпроекту.

Школа будет рассчитана на 1225 учеников, старшеклассники и малыши будут учиться в разных корпусах. На сегодняшний день идет и строительство дороги к будущей школе.