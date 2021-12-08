Из-за мошенничества с ремонтом площади Жукова в Орле возбуждено уголовного дело

В Орле на основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте площади Жукова. Об этом сообщается региональный следственный комитет.

Ремонт площади Жукова завершился буквально неделю назад. Ранее эта территория выиграла в голосовании за очередность благоустройства общественных пространств. Комиссия высоко оценила работу подрядной фирмы ООО "Техспецкомплект". Но ремонт прозрачным не был.

- По данным следствия, лица, которым подконтрольно ООО "Техспецкомплект" на основании муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на ремонт площади Жукова подготовили для заказчика расчет на основании коммерческих предложений, содержащих необоснованно завышенные цены на материалы, не соответствующие их реальной рыночной стоимости. Этот расчет с положительным заключением "Орелгосэкспертиза" представили заказчику в управление коммунального хозяйства, - сообщил "КП" Александр Корзин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Таким образом, администрация города переплатила больше 15 миллионов рублей за ремонт. А стоимость работы 71 миллион рублей была завышена. При этом подрядчику всю сумму город перечислил , одинаково мимо силовиков этот факт не прошел.

- Сегодня, 8 декабря, при координирующей роли прокуратуры следственными и оперативными органами в рамках расследования данного уголовного дела проведены обыски. В настоящее время прокуратурой проводится проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, осуществлявших приемку выполненных работ, - прокомментировала Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.