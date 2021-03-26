Депутаты горсовета одобрили облик памятников в парке Победы Орла

Часовня в парке Победы в Орле. Эскиз проекта

Накануне, 25 марта, на заседании Орловского горсовета депутаты согласовали окончательный вариант памятников для парка Победы. Уже в этом году, после завершения работ по благоустройству, здесь запланировано официальное открытие часовни, стелы и мемориала Гвардейцам-танкистам.

Стела в парке Победы Орла. Эскиз проекта

Последний памятник уже успел занять свое место в парке, но пока скрыт от любопытных глаз защитной пленкой.

Стелу изготовят из гранита «Брук Браун» и Дымовского гранита, разместив на ее вершине полутораметровую репродукцию Ордена Великой Отечественной войны. Общая высота этого монумента составит 11,5 метра. Дополнят стелу золотыми надписями - «В честь освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков» и «5 августа 1943 года».

Часовня в память о павших в битве на Курской дуге будет расположена в парке ближе к Дворянскому гнезду. В ней будут храниться урны с землей из Курской, Орловской и Белгородской областей. Высота мемориала — больше 5 метров.

Памятник Гвардейцам-танкистам в парке Победы Орла. Эскиз проекта

- Установка мемориала и стелы впервые была рассмотрена на заседании Градостроительного совета в конце ноября 2020 года. Однако некоторые дизайнерские решения вызвали вопросы. Все они были приняты к сведению, - сообщает пресс-служба администрации Орла.