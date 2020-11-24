Орловские депутаты поддержали проект мемориала в парке Победы

Сегодня, 24 ноября, в Орле на заседании профильного комитета горсовета по строительству депутаты поддержали проект памятника гвардейцам-танкистам и стелы в парке Победы. В перспективе они должны стать частью единого мемориального комплекса.

План установки стелы и памятника

Ранее эскизный проект одобрили члены регионального градостроительного совета (19 ноября) и городской комиссии по наименованию и переименованию улиц (20 ноября). Однако в орловских пабликах с соцсетях ситуация не столь однозначная. Горожане вновь разделились во мнениях: кому-то памятник нравится, а кто-то его жестко критикует.

Автором монумента станет скульптор и архитектор Денис Стритович

О будущем мемориале известно, что памятник преподнесет городу в подарок российское военно-историческое общество. Автором монумента станет скульптор и архитектор Денис Стритович.

Стела в парке Победы Орла. Эскиз проекта

- Предполагается, что композиция будет выполнена из гранита и бронзы. В дальнейшем, согласно проекту, с двух сторон от памятника, там могут быть установлены бюсты великих военачальников Великой Отечественной войны. Продолжит монументальный ансамбль стела, посвященная событиям 1943 года, когда Орел был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, а завершит — триумфальная арка в честь Великой Победы 1945 года, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.

Окончательное решение по утверждению проекта будет принято на сессии горсовета.