Градостроительный совет одобрил эскиз памятника в парке Победы Орла

Памятник станет частью триптиха Победы. Эскиз монумента

В четверг, 19 ноября, в Орле состоялось заседание Градостроительного совета. Главной темой мероприятия стало утверждение эскиза памятника, который появится в парке Победы после благоустройства. Речь идет о монументе «Гвардейцам-танкистам посвящается».

Памятник подарит городу Российское военно-историческое общество. Скульптор Денис Стритович предложил выполнить композицию из гранита и бронзы.

Памятник «Гвардейцам-танкистам посвящается» появится в парке Победы в Орле. Эскиз монумента

- Памятник станет частью так называемого триптиха Победы. Продолжит монументальный ансамбль стела, посвященная событиям 1943 года, когда Орел был освобожден от нацистов. Завершит триптих триумфальная арка в честь Великой Победы 1945 года, - сообщает пресс-служба мэрии Орла.

Кроме того, рядом с памятником «Гвардейцам-танкистам посвящается» в дальнейшем планируют установить бюсты великих военачальников Великой Отечественной войны.