После реконструкции в парке Победы Орла появится часовня. Фото: пресс-служба облсовета

В среду, 20 января, в Орле прошла встреча с организаторами Всероссийской благотворительной программы «Молчаливое эхо войны». Наш регион в этом году примет в ней участие. Итогом станет православная часовня в парке Победы.

В рамках благотворительной программы общественная организация ветеранов контрразведки уже установила 12 часовен. Появились они в Псковской, Смоленской, Ленинградской, Московской, Калининградской областях и Республике Карелия.

Начать строительство часовни в парке Победы планируют в мае, а открыть уже летом 2021 года.

- Я искренне благодарен ветеранской организации контрразведки ФСБ России за прекрасную инициативу строительства в Парке Победы православной часовни. Сквер с часовней станет еще одним памятным местом, куда всегда смогут прийти родственники ветеранов войны, поклониться в священном месте их подвигу, - подчеркнул Леонид Музалевский, Председатель Орловского облсовета.