В парке Победы в Орле установили памятник Гвардейцам-танкистам. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле продолжается благоустройство парка Победы. Подрядная фирма ООО «Триумф» завершит первый этап работ 1 мая 2021 года. Сейчас здесь задействованы 10 рабочих и 4 единицы спецтехники.

В парке Победы уложено 10 000 кв.м тротуарной плитки и 350 фонарей вдоль пешеходных дорожек. В апреле здесь появится еще 45 девятиметровых опор освещения. С наступлением тепла высадят более тысячи новых саженцев деревьев и кустарников.

Благоустройство парка Победы в Орле. Фото: пресс-служба администрации города

Кроме того, в парке уже установили памятник Гвардейцам-танкистам. Городская администрация сообщает, что его официальное открытие будет приурочено к памятной дате.

Благоустройство парка Победы в Орле. Фото: пресс-служба администрации города

- На полное благоустройство парка и прилегающих территорий заложено 94,6 млн рублей, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Благоустройство парка Победы в Орле. Фото: пресс-служба администрации города

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