Прокуратура установила конфликт интересов в размещении ярмарок Орла

Прокуратура установила конфликт интересов при размещении ярмарок в Орле Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают разбираться с планом закрытия и переноса ярмарок выходного дня. Решение горадминистрации, принятое осенью 2020 года, обернулось скандалом. Недовольны остались и продавцы, и покупатели.

Итогом бурного обсуждения стало вмешательство в ситуацию прокуратуры. Ведомство нашло ряд нарушений законодательства при подготовке плана ярмарок и отменила его. Однако администрация Орла продолжила настаивать – перенос ярмарок с Комсомольской площади и площади Жукова необходим из-за работ по их благоустройству.

Городские власти пообещали не трогать ярмарки пока не договорятся с продавцами о новых торговых площадях.

И вот новые нарушения. Прокуратура выявила конфликт интересов при размещении ярмарок. Речь идет о территории фирмы «Золотой век», занимающейся сдачей в аренду. Как оказалось, организация управляет по доверенности ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз». Эти фирмы (доли в них) находятся в собственности мэра Юрия Парахина. Об этом он не уведомил горсовет.

- Создана комиссия по противодействию коррупции Орловского горсовета. На ее заседании принято решение о наличии личной заинтересованности мэра. Протокол заседания комиссии будет направлен для рассмотрения в горсовет. Устранение нарушений требований антикоррупционного законодательства находится на контроле прокуратуры, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.