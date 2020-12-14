В Орле продолжат искать новые места для ярмарок выходного дня Фото: Архив "КП"

В Орле продолжает разворачиваться скандал вокруг ярмарок выходного дня на площадях Жукова и Комсомольской. Согласно решению городской администрации, принятому еще в сентябре, они должны закрыться с начала 2021 года. Однако вскоре этим вопросом заинтересовалась прокуратура.

Надзорное ведомство провело проверку законности действий администрации и вступилось за предпринимателей, которые вели торговлю на ярмарках выходного дня. Мэру города Орла Юрию Парахину объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

- Установлено, что при подготовке спорного правового акта администрацией города допущены нарушения антикоррупционного законодательства, выразившиеся в непринятии мэром своевременных мер по предотвращению или урегулированию возможного конфликта интересов, - пояснили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В мэрии сложившуюся ситуацию также не оставили без ответа. По словам замглавы администрации Орла Игоря Краличева, количество площадок существенно увеличится по сравнению с 2019-2020 годами, а ярмарки на Жукова и Комсомольской просто хотят перенести, а не закрыть.

- Администрация ведет работу по созданию комфортной городской среды. Проект благоустройства площади Маршала Жукова готов и он не предусматривает организацию ярмарочной торговли. Аналогичная ситуация со сквером Комсомольцев. Это в первую очередь общественная территория, кроме того, ярмарочная торговля разворачивается на проезжей части, что небезопасно, - пояснил Игорь Краличев.

В настоящее время городские власти решили идти на компромисс с представителями Торгово-промышленной палатой и предложили им вместе искать новые площадки для размещения ярмарок.

- До тех пор, пока компромисс не будет найден, ярмарки продолжат свою работу на прежних местах, - сообщает пресс-служба администрации Орла.