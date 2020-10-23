В Орле отменили постановление о переносе ярмарок

Постановление о переносе двух самых крупных ярмарок Орла в другие места отменено Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле отменили наделавшее шума постановление о переносе ярмарок выходного дня с привычных площадок. Прокуратура нашла нарушения в решении городских властей об изменении привычных мест торговли выходного дня.

Напомним, новость о том, что ярмарки могут прогнать с площадей Комсомольской и Жукова, взбудоражила орловцев в начале месяца. Тогда жителям представили план размещения мест для торговли, и самых крупных и привычных орловцам локаций в нем не оказалось. Предприниматели, да и жители, взялись отстаивать привычные места. В администрации тогда орловцам предложили самим выбрать точки для ярмарок, однако в обновленном плане их размещения вновь не оказалось Комсомольской площади и площади Жукова.

Вчера депутаты городского совета обсудили вопрос на профильном комитете. Администрацию народные избранники не поддержали. А уже вечером стало известно, что постановление и вовсе отменено, так как прокуратура сочла его незаконным.

- Вопреки требованиям закона перед принятием решения о сокращении количества ярмарочных площадей администрацией не проведена работа по организации дополнительных мест для размещения ярмарочной торговли, также не проведена оценка его регулирующего воздействия, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

И.о. главы города внесено представление, незаконное постановление о переносе ярмарок отменили.