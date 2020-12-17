Администрация Орла предложила перенести ярмарки к аграрному университету и на Московское шоссе

Администрация Орла предложила перенести ярмарки выходного дня Фото: Архив "КП"

В Орле не утихают споры из-за ярмарок выходного дня. Решение администрации города о закрытии «Хлебосольного выходного» на площадях Комсомольской и Маршала Жукова вызвало волну критики и у их постоянных посетителей, и предпринимателей.

Напомним, в сентябре глава администрации Орла подписал документ, согласно которому ярмарки должны прекратить свою работу в 2021 году. Однако вскоре за предпринимателей вступилась прокуратура, которая усмотрела в действиях властей нарушение антикоррупционного законодательства. Мэр города получил предостережение от ведомства.

В настоящее время вопрос о закрытии ярмарок по старым адресам отложен на четыре месяца. За это время администрация пообещает найти новые площадки для торговли.

Сегодня, 17 декабря, на заседании профильного комитета горсовета замглавы города Игорь Краличев предложил вариант – перенести ярмарки на площадки возле аграрного университета и гипермаркета на Московском шоссе. Однако депутаты выступили против.

- Депутаты единогласно рекомендовали администрации внести в план размещения ярмарок прежние территории на площадях Маршала Жукова и Комсомольской «в связи со сложившейся исторической значимостью данных территорий для населения города», - рассказали «КП» в пресс-службе горсовета.