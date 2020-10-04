В Орле две ярмарки не вошли в планы размещения на 2021-2022 годы

В Орле активно обсуждают одно из последних постановлений главы администрации города Александра Муромского. Документ под номером №3732 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах» был подписан 24 сентября.

Согласно официальному постановлению, в список орловских выставок на ближайшие два года не вошли две самые крупные - «Хлебосольный выходной» на площади имени Жукова (около центрального стадиона Орла) и на Комсомольской площади.

В утвержденном списке по субботам на старом месте остался только «Хлебосольный выходной» на улице Узловой (около станции Лужки).

Как сообщает издание «Вечерний Орел», в торгово-промышленной палате, являющейся оператором ярмарок, о таких изменениях были не в курсе, да и планов по закрытию городские власти не озвучивали.

Мы следим за ситуацией.