В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве девятилетней Вики Гнедовой

Следком задержал подозреваемого в убийстве девятилетней Вики Гнедовой Фото: Скриншот с видео

В Орловской области найдена убитой девятилетняя Виктория Гнедова, пропавшая в середине июня 2021 года. Поиски школьницы не прекращались ни на день, однако завершились трагедией. 15 сентября тело девочки обнаружено закопанным в подвале дома, где она же и проживала со своей семьей. Подозреваемый в убийстве задержан.

ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ

Небольшое село Казарь Залегощенского района Орловской области поднялось на уши 18 июня: в тот день Вика пропала. Были летние каникулы, мама и папа находились на работе и школьница коротала время дома одна. Когда родители вернулись, ее не было дома. На столе остался недоеденный обед. Сперва решили - ушла гулять с соседскими ребятами, все-таки лето, хорошая погода. Но оказалось, что никто из ребятни Вику не видел. В девять вечера девочка так и не вернулась домой, родители вызвали полицию. Начались масштабные поиски, которые не останавливались до нынешнего момента.

Сотни, даже тысячи человек принимали участие в поисках девочки. На месте развернули штаб, волонтеры, полицейские, спасатели, представители других ведомств и все неравнодушные жители искали Викторию. Были прочесаны сотни километров лесов, полей, оврагов, водолазы обследовали дно водоемов, съемки местности велись с воздуха. Люди верили, что девочка жива, что ее можно спасти, хотя никаких следов ребенка обнаружено так и не было.

Следственный комитет Орловской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство", чтобы у правоохранителей был больший простор для действий, а председатель СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. Но светлого финала эта история не получила.В начале сентября "КП" из своих источников в правоохранительных органов стало известно, что по делу есть подозреваемый.

- По подозрению в совершении убийства задержан местный житель. В отношении него проводятся следственные действия. В настоящее время следователями проводился осмотр места происшествия, запланировано назначение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз, - сообщает СКР России.