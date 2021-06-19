В Орловской области пропала школьница

В Орловской области пропала 8-летняя девочка. Виктория Гнедова ушла из дома в селе Казарь Залегощенского района в пятницу, 18 июня, до сих пор ее местонахождение не известно.

Покинула свой дом третьеклассница Вика вчера между 15 и 19 часами. Девочка ростом 140-145 сантиметров, лицо круглое, телосложение среднее, голубые глаза, светлые длинные волосы. Из особых примет - белый шрам на колене, родинка между лопаток. Была одета в синие шорты, бежевую футболку с логотипом "тик ток", белые балетки.

УМВД России по Орловской области просит всех, кому что-то известно о пропаже или месте нахождения Виктории, немедленно сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 или 102 с мобильного. Вознаграждение гарантировано!