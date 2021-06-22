Девятилетнюю Викторию Гнедову в Орловской области ищут четвертые сутки

Поиски Виктории продолжаются

В Орловской области четвертые сутки продолжаются поиски пропавшей девятилетней Виктории Гнедовой. Прочесано уже больше 3200 километров местности, пока что следов девочки не обнаружено.

Виктория пропала 18 июня в селе Казарь Залегощенского района. Она вышла из своего дома и с того момента ничего не известно о месте ее нахождения. Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", а также представители ведомств ни на минуту не прекращают поиск школьницы. Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по статье "Убийство".

- Мы не сдадимся. И очень надеемся, что маленькая девочка, которая уже третьи сутки находится без еды и воды, также борется за свою жизнь, - написали поисковики "Лизы Алерт" в своих социальных сетях.

Помочь в поиске может каждый: начиная от репоста ориентировки в интернете или расклейки ориентировки распечатанной, до снабжения поисковиков необходимой техникой и оборудованием. Если вы знаете что-либо о месте нахождения Виктории, сообщайте по телефонам 02 (102 с мобильного), 112 или 8 800 700 54 52.