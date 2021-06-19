Следком возбудил уголовное дело после исчезновения школьницы в Орловской области

Следком возбудил уголовное по статье "Убийство" Фото: Архив "КП"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения школьницы в Залегощенском районе Орловской области. Девятилетняя Виктория пропала 18 июня, поиски продолжаются.

Как уже сообщала "КП", Виктория Гнедова ушла из дома в пятницу и до сих пор ничего не известно о том, где она может находится. Следователи выехали на место происшествия и предварительно установлено, что у Вики не было причин уходить из дома по своей инициативе. Дело завели по статье 105 УК РФ "Убийство".

- Установлено отсутствие объективных данных, указывающих на намерение девочки беспричинно и на длительное время покинуть свое место жительства. В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств ее безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий возбуждено уголовное дело, - сообщил корреспонденту "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК РФ по Орловской области.

Всех, кому что-то известно о месте нахождения Виктории правоохранители просят сообщать либо в полицию по телефонам 02 или 102 с мобильного или в следком по телефону 8-920-815-65-55.