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Общество24 июня 2021 15:02

В Орловской области в поисках девятилетней Виктории Гнедовой обследовали уже более девяти километров

Маленькая жительница села Казарь пропала шесть дней назад
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Во время поисках девятилетней Виктории Гнедовой обследовали уже более девяти километров. Фото: СУ СК России по Орловской области

Во время поисках девятилетней Виктории Гнедовой обследовали уже более девяти километров. Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области продолжают поиски девятилетней Виктории Гнедовой. Маленькая девочка вышла из своего дома в селе Казарь Залегощенского района 18 июня и бесследно пропала.

Уже шесть суток, и днем и ночь, поисковики, следователи, сотрудники прокуратуры, МЧС, Росгвардии и просто неравнодушные люди прочесывают местность в поисках Вики. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт» в Орловской области, обследовано уже 9392 километров - леса, овраги, водоемы.

Поиски Виктории Гнедовой не прекращаются даже ночью. Фото: https://vk.com/lizaalertorel

Поиски Виктории Гнедовой не прекращаются даже ночью. Фото: https://vk.com/lizaalertorel

В поиске девочки задействовано свыше 300 человек из различных регионов России. Однако найти хотя бы какие-либо следы Вики пока не удалось.

- Сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативные мероприятия по установлению владельцев автомобильных видеорегистраторов и другой видеозаписывающей техники, в объективы которой могла попасть пропавшая девочка. В связи со сложностью расследования уголовное дело передано для его дальнейшего расследования в аппарат следственного управления, -сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

23 июня в селе Казарь прошло межведомственное совещание о ходе поисков Виктории. Фото: Прокуратура Орловской области

23 июня в селе Казарь прошло межведомственное совещание о ходе поисков Виктории. Фото: Прокуратура Орловской области

Сегодня, 23 июня, в село Казарь вновь прибыл прокурор Орловской области Владислав Малкин. На месте было проведено совещание с представителями других ведомств.

- На совещании обсуждены основные версии произошедшего, разработан план конкретных мероприятий по установлению всех обстоятельств и местонахождения девочки, - рассказала «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.

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Напомним, после исчезновения девятилетней Виктории Гнедовой было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), так как объективных причин для исчезновения девочки не было установлено.