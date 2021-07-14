Орловцы жалуются на тротуар, мэр грозит штрафом: ремонт улицы Октябрьской затягивается

Улица Октябрьская для жителей Орла - настоящая полоса препятствий Фото: Андрей Кащавцев

В Орле четвертый месяц продолжается ремонт Октябрьской улицы. Срок сдачи объекта – 31 июля, но уже сейчас ясно, что подрядчик не успеет закончить работу вовремя.

Вчера мэр Орла Юрий Парахин рассказал об оплошностях подрядчика, ремонтирующего Октябрьскую: на участках, где новый тротуар уже уложен, отсутствуют съезды для детских колясок и маломобильных граждан, а там, где ремонт только идет, рабочие устроили для жителей полосу препятствий. Городские власти уже не отрицают, что срок сдачи улицы будет нарушен. И пока фирме-подрядчику грозят штрафами, жители вынуждены пробираться по одной из центральных улиц города словно по полосе препятствий.

Главное - беречь конечности Фото: Андрей Кащавцев

За две недели до сдачи объекта корреспондент «КП» устроил прогулку по Октябрьской. Восторгов она не вызвала.

На отрезке между улицами Тургенева и 7 Ноября, который уже почти отремонтирован, действительно нет никаких пандусов на светофоре. Мэр дал подрядной организации 10 дней на решение проблемы.

- У подрядчика есть 10 дней на то, чтобы исправить эти оплошности, сделать Октябрьскую доступной для всех категорий населения. И до конца месяца он должен доделать все тротуары. Есть еще не вскрытые участки, и на них нужно сработать по-человечески: демонтировали старый асфальт — тут же уложили новую плитку. Не надо устраивать для жителей полосу препятствий - написал Юрий Парахин в своих сетевых аккаунтах.

Как быть человеку на коляске? Фото: Андрей Кащавцев

В районе от сквера Гуртьева до Красноармейской ремонт в самом разгаре: асфальт снят, но новая плитка не уложена. Как итог, пешеходы вынуждены идти по песку и щебню, либо обходить их где придется. Подходы к остановке также не оборудованы, а люди ждут транспорт, стоя возле груд земли и старого асфальта. Подобраться к остановкам и сесть в автобус или троллейбус не так-то просто.

Сесть в автобус тоже интересная задача Фото: Андрей Кащавцев

Наконец, пешеходный переход на перекрестке Октябрьской и Красноармейской со всех сторон разделяет глубокая траншея. Перешагнуть ее под силу не всем, а помосты находятся в удручающем состоянии. Как здесь передвигаться маломобильным орловцам, пожилым людям и родителям с коляской – непонятно.

Перейти проезжую часть задачка не из легких Фото: Андрей Кащавцев

Напомним, контракт с ООО «Газ Ресурс» стоимостью более 100 миллионов рублей был заключен осенью прошлого года. В мае выяснилось, что новый асфальт не соответствовал нормам, и организация была обязана переложить его без продления сроков работы. В начале июля мэр города вместе с губернатором области Андреем Клычковым остались недовольны затянувшимся ремонтом и пригрозили занести подрядчика в «черный список».

Редакция «КП-Орел» следит за ходом ремонта.