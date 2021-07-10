Подрядчику, ремонтирующему Октябрьскую в Орле, пригрозили «черным списком»

Ремонт Октябрьской улицы в Орле затягивается Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В пятницу, 9 июля, в Орле вернулись к проблеме ремонта на Октябрьской улице. Вот уже несколько месяцев как она превратилась в полосу препятствий и для водителей, и для пешеходов.

Подрядная организация ООО «Газ Ресурс», занимающаяся ремонтом Октябрьской улицы, затягивает сроки сдачи, которые первоначально были установлены на конец июля. Во время объезда города мэр Юрий Парахин и губернатор Андрей Клычков остались недовольны ситуаций и напомнили о «черном списке».

- Аналогичное отставание есть и по улице Генерала Родина. Губернатор призвал подрядчика подтянуться по срокам, в противном случае с ним придется расстаться, а далее — добавить в «черный список», - сообщает пресс-служба администрации Орла.

К слову, сейчас на Октябрьской уложено только девять тысяч квадратных метров плитки из 24 945 и только наполовину завершен монтаж бордюрного камня и поребрика. Не выполнена еще укладка завершающего слоя асфальта на дороге, установка пешеходных ограждений, 104 дорожных знаков, двух остановочных павильонов и нанесение разметки.

Пока подрядчик надеется успеть ко Дню города закончить тротуары и уложить верхний слой асфальта на участке от улицы Игнатова до Пионерской.