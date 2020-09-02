В Орле определились с подрядчиком для Октябрьской улицы. Фото: пресс-служба администрации города

Вчера, 1 сентября, в Орле окончательно определились с подрядчиком, который займется в 2021 году ремонтом Октябрьской улицы в Советском районе города. Муниципальный контракт заключен с фирмой ООО «Газ ресурс».

Согласно договору, в порядок приведут участок дороги от Болховского шоссе до улицы Пионерской и от улицы Полесской до ландшафтного парка «Дворянское гнездо». Общая стоимость работ - 110 млн 850 тысяч рублей.

- Подрядная организация имеет право приступить к ремонту уже сейчас, однако улица Октябрьская — масштабный объект, есть риск не успеть с укладкой выравнивающего слоя до наступления морозов. Поэтому ООО «Газ ресурс» настроено выйти на объект в следующем году, сразу с началом дорожного сезона, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации города.

Завершиться работы должны до 31 декабря 2021 года.