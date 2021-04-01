В Орле начался ремонт дорог по нацпроекту БКАД

Сезонный ремонт дорог начался в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле начался ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работа стартовала на Октябрьской улице.

Всего в 2021 году в рамках БКАД в порядок приведут 10 дорог, сумма на это выделена в размере больше 90 миллионов рублей. Погода теперь позволяет, и дорожники приступили к ремонту полотна. Нынешней ночью на Октябрьской началась фрезеровка (речь идет об участке от улицы Игнатова до Прибоостроительной).

- Кроме того, в городе продолжается ямочный ремонт горячим асфальтом. С 29 марта начались подготовительные работы в Советском и Северном районах, - сообщает пресс-служба мэрии Орла.