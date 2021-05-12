На Октябрьской улице Орла подрядчика заставили переделывать свежий асфальт Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 12 мая, мэр Орла Юрий Парахин провел с журналистами выездной брифинг. В центре внимания оказался ремонт дорог. В частности, Октябрьской улицы.

Только месяц назад подрядная организация уложила здесь новый выравнивающий слой, а теперь снимает его. Автомобилисты уже могли заметить отфрезированные участки на Октябрьской. Дело в том, что выравнивающий слой не прошел лабораторные исследования по уплотнению, толщине и влагонасыщению.

- На ряде участках дороги заново снят выравнивающий слой. Я думаю, на этом не закончится. Скорее всего мы заставим подрядчика снять весь уложенный выравнивающий слой и уложить его заново, - сообщил журналистам мэр Юрий Парахин.

Как подчеркнул глава города, на сроки сдачи объекта это не должно повлиять. Они остаются прежними, как было указано в заключенном контракте. Проблемы с выравнивающим слоем подрядчик осуществляет за свой счет.

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