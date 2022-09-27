Дело маньяка Шаяхмедова, подозреваемого в убийстве детей в Орловской области, дошло до суда

Шавкат Шаяхмедов, подозреваемый в убийствах детей. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

До суда дошло дело Шавката Шаяхмедова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании детей на территории Орловской области. Маньяка удалось вычислить и задержать в 2021 году, при расследовании исчезновения Вики Гнедовой, девятилетней девочки из Залегощенского района. Во время следствия по этому делу вскрылись подробности жутких вещей, творившихся на протяжении двух десятков лет в орловской глубинке.

КУДА ИСЧЕЗЛА ВИКА ГНЕДОВА

В июне 2021 года каждый житель Орловской области знал имя Вики Гнедовой, школьницы из села Казарь. Одним летним днем девочка ушла из дома и как сквозь землю провалилась. Были развернуты масштабные поиски, которые собрали тысячи неравнодушных человек - поисковиков, волонтеров, спасателей, сотрудников правоохранительного блока. Прочесан был чуть ли не каждый сантиметр полей, лесов, окрестностей, водоемов. Никаких следов Вики обнаружено не было. СК возбудил уголовное дело об убийстве, расследованием занялись следователи из центрального аппарата следкома России.

Под подозрение пожилой сосед семьи пропавшей Вики попал практически сразу. Однако 61-летний селянин никак себя не выдавал, поведение его было абсолютно спокойным: тихий мужчина, работал слесарем-сантехником в школе, был добр к детям. Но распутать этот клубок из многочисленных преступлений следователям все-таки удалось. Задержали подозреваемого, когда ученица той самой школы, где он работал, заявила о совершенном над ней несколько лет назад насилии. Через несколько месяцев после пропажи Вики, в середине сентября, Шаяхмедов все-таки сознался в убийстве. До того момента поиски девочки не прекращались.

- В результате оперативники ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из региона и сотрудниками ФСИН России установили 61-летнего местного жителя, который может быть причастен к противоправному деянию в отношении девочки. Он был задержан ранее по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), - сообщала тогда "Комсомолке" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный показал, где спрятал тело. Как оказалось, все это время оно находилось в подвале двухэтажного дома, где жила семья и он сам. Причем захоронил тело убитой маньяк весьма умело: подвал не раз обследовали со специальным щупом и собаками, но обнаружить убитую не удавалось. В итоге труп извлекли из подвала, опознать девочку удалось по одежде. В дальнейшем выяснилось, что Шаяхмедов изнасиловал и убил школьницу.

Тело Вики убийца спрятал в подвале ее же дома. Фото: СУ СК РФ по Орловской области.

Хоронили Вику в закрытом гробу, попрощаться с ней пришли сотни человек.

БЫЛИ И ДРУГИЕ ЖЕРТВЫ

В селе Казарь раньше уже пропадали дети. У следователей были основания заподозрить в их безвестном исчезновении задержанного Шаяхмедова, уж больно похож оказался почерк. Так, в 2011 году ушел на прогулку 11-летний мальчик. Он попрощался с бабушкой, вышел из дома...и больше никто никогда его не видел. На ту пору не было развито поисковое движение, школьника искали своими силами, родственники опрашивали соседей, но никто ничего не видел и не слышал. Спустя 16 лет следы ребенка все-таки нашли глубоко в лесной чаще. Указал на место, где похоронен школьник, задержанный за убийство Вики Гнедовой. Шаяхмедов рассказал следователям, что полтора десятка лет назад повел мальчика за грибами в лес, а затем изнасиловал, убил и спрятал тело.

И проворачивал подобные вещи задержанный не раз. С того момента, как семья Шавката переехала в село Казарь из Средней Азии, он успел изнасиловать и убить несколько человек. Есть версия, что насилие он неоднократно совершал даже над своей дочерью. К моменту, как маньяка задержали, и дочь, и сын его умерли естественной смертью.

- Установлено, что в апреле 2000 года Шаяхмедов совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении 6-летнего мальчика, после чего задушил его, а в сентябре 2003 года изнасиловал и убил 32-летнюю женщину. Известно, что с женщиной и 6-летним ребенком обвиняемый знаком не был. Кроме того, Шаяхмедов в 2005 и 2017 годах совершил преступления против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних девочек, - рассказал "КП-Орел" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Свою вину на допросах подозреваемый признал. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Фемиде предстоит определить наказание для маньяка из орловской глубинки.

Редакция "КП-Орел" будет следить за ходом судебного процесса.