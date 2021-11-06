Тело пропавшего 16 лет назад ребенка нашли в Орловской области по наводке подозреваемого в убийстве Вики Гнедовой

Тело несчастного ребенка нашли в яме в лесу. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области продолжается расследование дела об убийстве девятилетней школьницы Вики Гнедовой. Тело девочки нашли в подвале прямо под ее квартирой. Вероятного убийцу задержали практически сразу - тихий 61-летний библиотекарь, приехал сюда из другого села, жил с семьей, с детьми. Неужели он убийца? Уже сейчас у полицейских появилась возможность говорить об этом практически с полной уверенностью. Как сообщили следователи СУ СК РФ по Орловской области, его небезосновательно подозревают и в других преступлениях в отношении несовершеннолетних. Сейчас правоохранители получили возможность пролить свет на еще одно убийство - совершенное 16 лет назад.

Ребенка искали 16 лет. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В 2005 году маленькое село Казарь встрепенулось: пропал ребенок, мальчик, 11 лет. В тот день последней его видела бабушка: Коля (имя изменено) попрощался с ней, вышел из дома и пропал навсегда. Мальчишку искали по селу, допрашивали друзей, учителей. Но следы ребенка терялись. Спустя 16 лет тело мальчика нашли ... далеко в лесу. А показал на это место мужчина, которого прямо сейчас обвиняют еще в одном дерзком убийстве школьницы, которую искали всем регионом.

- Мужчина уже дал подробные показания, их проверили. Он на месте указал примерное место нахождения трупа. И волонтеры межрегионального поискового объединения "Костер" смогли найти тело мальчика и предметы его одежды, - рассказали в региональном управлении СК РФ по Орловской области.

Волонтеры принимали участие в поисках. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Когда правоохранители прибыли на место, в яме они нашли уже только кости ребенка. Впрочем, одежда подходила под описания в деле, над которым следователи бились все эти годы.

Сейчас по этому делу назначены все необходимые экспертизы, а следователи готовятся предъявить злоумышленнику обвинения. И неизвестно, сколько эпизодов будет в этом уголовном деле. Как сообщили источники "КП" в правоохранительных органах, мужчине могут еще инкриминировать изнасилования девочек-школьниц. Известно также, что при устройстве на работу в школу никто не попросил у него справки.

Пока же сельчане действительно шокированы происходящим: оказывается, бок о бок с ними более 15 лет жил настоящий убийца, который был уверен в собственной безнаказанности, а за закрытыми дверьми домов творились страшные вещи. Они уверены: преступник должен быть наказан, и надеются, что он ответит за все свои преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве девятилетней Вики Гнедовой

Тело девочки, поиски которой продолжались с июня, нашли в подвале ее же дома (подробности)

«Работал в школе без справок и подозревается в изнасиловании ученицы»: озвучены подробности убийства девочки под Орлом.

Прокурорская проверка вскрыла, что в школе у возможного педофила не попросили справки об отсутствии судимости и от психиатра (подробнее).