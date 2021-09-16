"Работал в школе без справок и подозревается в изнасиловании ученицы": озвучены подробности убийства девочки под Орлом

Возможный убийца девятилетней девочки работал в школе и подозревается в изнасиловании ученицы. Фото: УМВД России по Орловской области

Новые подробности жуткого убийства девятилетней Виктории Гнедовой в Орловской области стали известны 16 сентября. Выяснилось, что предполагаемый убийца девочки, ныне задержанный 61-летний сосед семьи погибшей, работал в школе без справки об отсутствии судимости и медицинского заключения.

Об этом "КП-Орел" сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Сотрудники ведомства установили, что при трудоустройстве в Залегощенскую школу №2 у подозреваемого не попросили нужных для работы в образовательной организации документов. Ни справки о наличии либо отсутствии судимости, ни заключения от психиатра. При этом, по версии следствия, он совершил преступление против половой неприкосновенности ученицы.

- В отношении одной из учениц школы было совершено преступление против половой неприкосновенности, что длительное время оставалось без надлежащего реагирования со стороны руководства школы. По фактам нарушений прокуратурой внесено представление в адрес главы администрации Залегощенского района. По результатам рассмотрения акта реагирования директор школы уволен с занимаемой должности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Вероятнее всего, эта ситуация обернется новыми уголовными делами. Правда, уже для должностных лиц.

- В настоящее время прокуратурой продолжается проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, уполномоченных в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты меры реагирования, - добавили в надзорном ведомстве.

Виктория Гнедова, школьница из села Казарь Залегощенского района, пропала 18 июня 2021 года. Ее искали почти три месяца. В начале сентября по подозрению в убийстве задержали односельчанина семьи, который жил с ними в одном подъезде. Тело девочки 15 сентября 2021 нашли закопанным в подвале того же дома. Расследование продолжается.

- Следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего, - заверили в Центральном аппарате СКР.

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