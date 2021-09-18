Семья и односельчане убитой Вики Гнедовой простились с ребенком

В селе Казарь простились с убитой девятилетней Викой Гнедовой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

17 сентября в селе Казарь Залегощенского района прошли похороны убитой три месяца назад девятилетней Вики Гнедовой. День за днем девочку искали тысячи людей со всей Орловской области и соседних регионов, а нашли 15 сентября под домом, где она жила.

Как сообщают корреспонденты «ГТРК-Орел», провожать девочку в последний путь пришло все село. Траурная церемония развернулась прямо рядом с подъездом дома. Хоронили ребенка в закрытом гробу.

В настоящее время продолжается следствие над 61-летним соседом семьи Гнедовых, которого подозревают в убийстве Вики.

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