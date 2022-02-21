Эвакуация беженцев из ДНР и ЛНР в Орловскую область: последние новости на 21 февраля

Фото: Александр КОЦ

Орловская область вместе с другими регионами России ожидает прибытия беженцев из Донецкой и Луганской самопровозглашенных народных республик. В регионе развернуты пункты временного проживания для мирного населения ЛНР и ДНР, 21 февраля введен режим чрезвычайной ситуации. Мы собрали последние новости о прибытии беженцев из Донецка и Луганска в Орловскую область на 21 февраля 2022 года.

На заседании комиссии ЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 21 февраля принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за приезда беженцев.

Режим ЧС регионального значения ввели для того, чтобы обеспечить мирному населению Донбасса пребывание на территории Орловской области.

- Принятое решение позволит мобилизовать имеющиеся ресурсы, оперативно выполнять задачи, связанные с размещением на территории области вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей. В частности, речь идет об оперативном использовании средств резервного фонда Правительства Орловской области для запуска и функционирования пунктов временного размещения, в том числе, организации питания для беженцев в ПВР, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Важно, что на работу объектов жизнеобеспечения введенный режим не повлияет.

Сегодня же, 21 февраля, на аппаратном совещании в обладминистрации губернатор Андрей Клычков дал ряд поручений органам власти и представителям различных ведомств.

Так, в санаториях и детских лагерях оборудовали комнаты, в которых разместятся вынужденные покинуть территорию Донбасса мирные жители. Всего таких пунктов развернуто 6, они готовы принято 540 человек. Состояние ПВР глава региона проверил лично.

- Нам удалось оперативно создать достойные условия для проживания эвакуировавшихся граждан. Особое внимание уделим безопасности и комфорту приезжающих детей, - сообщил в соцсетях Андрей Клычков.

В ближайшее время в регионе создадут фонд помощь беженцам с Донбасса. Многие жители Орловской области выказали желание оказать посильную поддержку людям: предоставить одежду и обувь для взрослых и детей, купить продукты, помочь с транспортом.

В первую очередь, помощь бежавшим их ДНР и ЛНР людям окажут региональные власти.

В частности, беженцам помогут с оформлением документов и трудоустройством, с решением бытовых вопросов, с организацией обучения для детей.

Для того, чтобы Орловщина могла оказать помощь и поддержку жителям Донбасса, регион попросит средства у федерального центра.

- Необходимо проработать вопрос оказания финансовой помощи региону в связи с прибытием и временным размещением на территории региона лиц, вынужденно покинувших территорию сопредельного государства, - сообщили о поручении губернаторе в его пресс-службе.

Планируется, что Орловская область окажет помощь и тем людям, кто захочет вернуться в республики: им посодействуют в покупке билетов и другими расходами.

Прибытия беженцев Орловская область ожидается 22 февраля.

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