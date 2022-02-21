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Общество21 февраля 2022 8:21

Андрей Клычков проверил пункты временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР

В Орловской области эвакуированных разместят в пяти местах
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: соцсети

Андрей Клычков проверил пункты временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. В Орловской области эвакуированных разместят в пяти местах.

Фотоснимки из пунктов, которые на время станут домом для мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, глава области опубликовал в соцсетях. Как уже писала "КП", разместят людей в санаториях "Орловчанка", "Березка", "Ветерок", "Солнышко" и "Дубрава".

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: соцсети

- Нам удалось оперативно создать достойные условия для проживания эвакуировавшихся граждан. Особое внимание уделим безопасности и комфорту приезжающих детей, - написал Андрей Клычков.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: соцсети

В ближайшее время в Орловской области будет создан фонд помощи беженцам. Орловцы уже выказывают желание помочь людям, эвакуированным из ДНР и ЛНР.