Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

Андрей Клычков проверил пункты временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. В Орловской области эвакуированных разместят в пяти местах.

Фотоснимки из пунктов, которые на время станут домом для мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, глава области опубликовал в соцсетях. Как уже писала "КП", разместят людей в санаториях "Орловчанка", "Березка", "Ветерок", "Солнышко" и "Дубрава".

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

- Нам удалось оперативно создать достойные условия для проживания эвакуировавшихся граждан. Особое внимание уделим безопасности и комфорту приезжающих детей, - написал Андрей Клычков.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

В ближайшее время в Орловской области будет создан фонд помощи беженцам. Орловцы уже выказывают желание помочь людям, эвакуированным из ДНР и ЛНР.