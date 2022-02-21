Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Фото: соцсети
Андрей Клычков проверил пункты временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. В Орловской области эвакуированных разместят в пяти местах.
Фотоснимки из пунктов, которые на время станут домом для мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, глава области опубликовал в соцсетях. Как уже писала "КП", разместят людей в санаториях "Орловчанка", "Березка", "Ветерок", "Солнышко" и "Дубрава".
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Фото: соцсети
- Нам удалось оперативно создать достойные условия для проживания эвакуировавшихся граждан. Особое внимание уделим безопасности и комфорту приезжающих детей, - написал Андрей Клычков.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Фото: соцсети
В ближайшее время в Орловской области будет создан фонд помощи беженцам. Орловцы уже выказывают желание помочь людям, эвакуированным из ДНР и ЛНР.