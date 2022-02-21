В Орловской области введен режим ЧС из-за прибытия беженцев

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В Орловской области введен режим ЧС в связи с приемом беженцев из самопровозглашенных народных республик Донецкой и Луганской. Решение принято на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Решение позволит мобилизовать имеющиеся ресурсы, оперативно выполнять задачи, связанные с размещением на территории области вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей. В частности, речь идет об оперативном использовании средств резервного фонда Правительства Орловской области для запуска и функционирования пунктов временного размещения, в том числе, организации питания для беженцев в ПВР, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Прибытия эвакуированного мирного населения из ДНР и ЛНР в Орловской области ждут 22 февраля. По информации областного Правительства, в регионе развернуто 6 пунктов временного размещения беженцев на 540 мест. Губернатор Андрей Клычков дал ряд поручений в связи с размещением граждан Донецкой и Луганской республик на территории области: беженцам будет оказана гуманитарная помощь, поддержка с оформлением документов, трудоустройством, медицинскими вопросами и так далее.

В нескольких регионах России уже введен режим ЧС: накануне в режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием беженцев перешли Ростовская, Воронежская, Пензенская и Курская области, а 21 числа режим ЧС введен в Саратовской и Волгоградской областях.