В Орле создадут фонд помощи беженцам из Донецка и Луганска

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В Орле будет создан фонд помощи беженцам из Донецка и Луганска. Жители региона готовы оказать посильную помощь мирному населению ЛНР и ДНР.

Жителей республик продолжают эвакуировать, Орловская область стала одним из регионов, который принимает беженцев. В регионе открыто пять временных пунктов для проживания мирного населения. А о том, что орловцы готовы помочь, рассказал губернатор в соцсетях: в личные сообщения Андрею Клычкову приходит масса сообщений, в которых орловцы выказывают желание поддержать взрослых и детей из ДНР и ЛНР.

- Скоро в Орловской области будет создан фонд помощи беженцам. Туда можно будет пожертвовать вещи, бытовую химию, продукты, медикаменты или деньги, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

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