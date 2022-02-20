Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Беженцев из ДНР и ЛНР в Орловской области разместят в пяти временных пунктах. В регион прибудет около 500 эвакуированных жителей республик.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Мирные жители из Луганска и Донецка поселятся в санаториях "Дубрава", "Березка", "Ветерок", "Солнышко" и "Орловчанка".

Как пояснил глава региона, это развернутые на данный момент временные пункты, в дальнейшем их будет больше. Уже создан штаб помощи беженцам, его возглавил зампред регионального Правительства Владимир Ивановский. Также в области создадут благотворительный фонд помощи беженцам.