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В Орле маршрут №9 проверяют на соблюдение графиков движения. Выездные рейды проходят почти каждый день.

О результатах проверок рассказали в пресс-службе мэрии Орла. По словам замначальника управления ЖКХ и транспорта администрации города Алексея Шалиманова, сбои в графике движения возможны только в случае схода автобуса с рейса из-за поломки, плохого самочувствия водителя или пробок на дороге.

- Сегодня мы дежурили с 6:50 до 8:30 – в утренний час пик, – на остановках с обеих концов маршрута. Со стороны Зареченского микрорайона интервал движения автобусов составил от 10 до 21 минуты – в основном 12-14 минут. Со стороны Северного района, на ул. Кузнецова – от 5 до 18 минут, - отметил Алексей Шалиманов.

Пожаловаться на работу общественного транспорта орловцы могут по телефону 43-36-02.

Напомним, ранее маршрут №9 обслуживали перевозчики Кривовы, и массовых жалоб к их работе не возникало. Однако после того, как Кривовы записали видеообращение к главе СК с жалобой на действия заместителя мэра Вадима Ничипорова, в адрес перевозчиков стали поступать многочисленные претензии. В итоге администрация Орла приняла решение об одностороннем расторжении контракта с Кривовыми. Основанием для этого послужили "систематические нарушения условий муниципального контракта". С 1 марта обслуживать маршрут №9 стали автобусы МУП ТТП, на работу которых сейчас активно жалуются горожане.