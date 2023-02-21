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В Орле маршрут №9 будут обслуживать автобусы ТТП. Изменения вступят в силу 1 марта.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, муниципальные автобусы выйдут на маршрут временно, пока проходят конкурентные процедуры.

Решение администрации Орла об одностороннем расторжении контракта с прежним перевозчиком вступит в силу в конце февраля. Основанием для этого послужили систематические нарушения условий муниципального контракта.

- Мы неоднократно направляли в адрес ИП Кривовой М.Н. претензии, но нарушения так и не были устранены. В связи с этим принято решение об одностороннем расторжении контракта. Стоит отметить, что первое решение по этому перевозчику принималось в ноябре прошлого года, но, поскольку наши замечания были услышаны и исправлены, мы отозвали расторжение. В этот раз поблажек не будет, - заявил замначальника управления ЖКХ и транспорта администрации Орла Алексей Шалиманов.

Напомним, ранее перевозчики Кривовы, обслуживающие маршрут №9, записали видеообращение к главе СК, с жалобой на действия заместителя мэра Вадима Ничипорова. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу орловских предпринимателей о давлении на бизнес. Сам Вадим Ничипоров, на которого пожаловались перевозчики, обвинения в свой адрес отрицает.