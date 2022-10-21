Бастрыкин повторно поручил проверить обращение о давлении на бизнес в Орле

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Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно поручил проверить жалобу орловских предпринимателей о давлении на бизнес. Перевозчики Кривовы, которые обслуживают несколько маршрутов общественного транспорта в городе, снова обратились к руководителю ведомства с просьбой о помощи. Предпринимателя жалуются на заместителя мэра Вадима Ничипорова.

Видеообращение появилось в сети. Перевозчики утверждают, что чиновник регулярно просил с них деньги: то на ремонт кабинетов, то на другие нужды. Также предприниматели утверждают, что Ничипоров выживал с рынка перевозок других игроков в угоду аффилированным ему лицам. Так ли это - установит следствие: следком Орловской области продолжает проверку.

- Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Орловской области Петру Юдину представить информацию о предварительных результатах процессуальной проверки информации о давлении на предпринимателей со стороны чиновников (ст. 286 УК РФ), - сообщает СКР.

Проверка длится уже практически месяц, с 22 сентября 2022. Как известно "Комсомолке" пока что не принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от возбуждения. Сам Вадим Ничипоров, на которого пожаловались перевозчики, обвинения в свой адрес отрицает.

Наша редакция будет следить за развитием ситуации.