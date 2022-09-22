В Орле СК организовал проверку после жалоб перевозчиков на поборы и давление со стороны зама мэра

Перевозчики пожаловались на давление и поборы со стороны заместителя мэра Орла

В Орле следственный комитет организовал проверку после жалоб предпринимателей, занимающихся частными перевозками, на поборы и давление со стороны заместителя мэра Орла. Ранее перевозчики, обслуживающие несколько городских маршрутов, записали видеообращение к Бастрыкину с просьбой обратить внимание на трудную ситуацию, в которой они оказались.

- На сайте одного из региональных средств массовой информации размещена публикация, из которой следует, что индивидуальные предприниматели, которые занимаются маршрутными перевозками пассажиров в Орле, записали видеообращение, в котором сообщили, что заместитель мэра города Орла вынуждал их в течении нескольких лет давать ему взятки в суммах свыше 100 тысяч рублей в месяц, а также в настоящее время пытается их выжить с рынка пассажирских перевозок, - сообщает СУ СК РФ по Орловской области.

Следком начала проверку, после того, как видеозапись попала в информационное поле, однако, как стало известно "КП", ранее предприниматели написали заявление в СК лично.

Также проверку проводит и прокуратура.

Редакция "КП-Орел" будет следить за развитием ситуации.