«Хотелось бы поменьше ругаться матом, но пока нет такой возможности»: жители Орла массово жалуются на работу маршрута №9

Фото: Архив "КП"

Второй день подряд жители Орла массово жалуются на работу маршрута №9. Чтобы добраться до работы, людям приходится практически по часу стоять на остановке. Кто виноват в нарушении графика движения, и почему из-за этого страдают горожане, разбиралась "Комсомолка".

В нашу редакцию обратилась жительница Алроса. Девушка возмутилась графиком движения муниципальных автобусов по маршруту №9. По словам орловчанки, спешащие на работу горожане вынуждены по 30 минут стоять на остановке и ждать транспорт, который, зачастую, даже не вмещает себя всех желающих уехать с района.

- Хотелось бы поменьше ругаться матом, но пока нет такой возможности! Сегодня я полчаса проторчала на остановке, и за это время не проехало ни одной девятки. Автобус стал заезжать на район только в половине девятого утра. И как с таким графиком работы люди должны успеть на работу к 9?, - справедливо поинтересовалась наша читательница.

Своим недовольством горожане делятся и на странице губернатора Орловской области Андрея Клычкова в соцсетях. Так, орловчанка Екатерина Обернихина, накануне задалась вопросом: "Почему бардак с 9 маршрутом? Сегодня люди стояли практически час чтобы уехать на работу". Ответ женщине дал мэр Орла Юрий Парахин, который объяснил неудобства первым днем работы автобусов ТТП и пообещал скорректировать графики. Однако, как видно, сегодня ситуация к лучшему не поменялась.

Администрация Орла, в свою очередь, призвала горожан быть терпеливыми и попросила немного времени.

- Замена предоставлена: сегодня работают 12 ЛиАЗов МУП ТТП на 9-м маршруте. Графики скорректированы по отношению ко вчерашнему дню. Нужно время на то, чтобы отладить работу транспорта. Приносим извинения за временные неудобства!, - гласит ответ пресс-службы мэрии Орла.

Напомним, ранее маршрут №9 обслуживали перевозчики Кривовы, и массовых жалоб к их работе не возникало. Однако после того, как Кривовы записали видеообращение к главе СК с жалобой на действия заместителя мэра Вадима Ничипорова, в адрес перевозчиков стали поступать многочисленные претензии. В итоге администрация Орла приняла решение об одностороннем расторжении контракта с Кривовыми. Основанием для этого послужили "систематические нарушения условий муниципального контракта". С 1 марта обслуживать маршрут №9 стали автобусы МУП ТТП, на работу которых сейчас активно жалуются горожане.

Надеемся, что процесс корректировки графиков движения не займет большого количества времени, и горожане смогут не переживать за то, что могут лишиться работы или получить штраф из-за систематических опозданий.