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В Орле при благоустройстве Детского парка похитили более 18 миллионов рублей. Возбуждено два уголовных дела.

Хищения средств вскрыла прокурорская проверка. Установлено, что в августе 2020 года и январе 2021 года муниципальным бюджетным учреждением культуры «Детский парк» с ООО «Техспецкомплект» заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территории парка. В ходе работ подрядчик уложил на объекте более дешевое и менее качественное травмобезопасное покрытие, чем указано в контракте и предусмотрено проектно-сметной документацией.

- При этом заказчику подрядчиком предоставлены акты о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения о завышенной стоимости использованного покрытия, в результате работы оплачены в полном объеме. Незаконными действиями бюджету муниципального образования причинен ущерб в общей сумме более 18 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Орловской области.

По материалам проверки в отношении генерального директора ООО «Техспецкомплект» возбуждено два уголовных дела по статье мошенничество.

Напомним, это не первое уголовное разбирательство, в котором засветился "Техспецкомплект". Эта же фирма ремонтировала площадь Жукова, здесь также были украдены деньги. А после проверки вскрыли неуплату налогов на сумму в районе 46 миллионов рублей. В сентябре прошлого года в Орле прошли задержания по делу о хищении 30 миллионов рублей на строительстве школы на улице Зеленина. Под подозрение в мошенничестве также попало руководство фирмы ООО "Техспецкомплект".