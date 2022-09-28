В Орле четыре человека задержаны по делу о хищении 30 миллионов рублей при строительстве школы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА Фото: Архив "КП"

В Орле прошли задержания по делу о хищении 30 миллионов рублей на строительстве школы на улице Зеленина. Под подозрение в мошенничестве попало руководство фирм ООО "Техспецкомплект" и "Р-Спорт".

О том, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве, стало известно накануне. По версии правоохранителей, подрядчик, которым выступает "Техспецкомплект" заключил договор субподряда с фирмой "Р-Спорт" на строительство спортплощадки. Смета при этом была сильно завышена. Бюджетные деньги, выделенные в рамках нацпроекта "Образование", похищены.

- В совершении указанного преступления подозреваются генеральный директор подрядной организации – общества с ограниченной ответственностью "Техспецкомплект" Владимир Рябко, генеральный директор и коммерческий директор субподрядной организации - общества с ограниченной ответственностью "Р-Спорт" Ольга Гордиенко и Александр Роговнин, а также Михаил Маркин, которому подконтрольно ООО "Техспецкомплект", - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Это не первое уголовное разбирательство, в котором засветился "Техспецкомплект". Эта же фирма ремонтировала площадь Жукова, здесь также были украдены деньги. А после проверки вскрыли неуплату налогов на сумму в районе 46 миллионов рублей.

Редакция орловской "Комсомолки" будет следить за ходом расследования.