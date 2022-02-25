Первый поезд с беженцами Донбасса прибудет 25 февраля в Орел

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Орел 25 февраля прибудет первый поезд с беженцами Донбасса. Для людей подготовлены 6 пунктов временного размещения.

Как сообщил на заседании облсовета его председатель Леонид Музалевский, Орловская область ждет более 300 мирных жителей из Луганской и Донецкой народных республик. Накануне областные власти сообщили о прибытии первый 17 беженцев, которые разместились у родственников.

Напомним, что из-за прибытия жителей ЛНР и ДНР в Орле на сутки запрещена стоянка автомобилей на Привокзальной площади.

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