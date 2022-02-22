Куда принести вещи для беженцев Донбасса в Орле: открылся пункт приема гуманитарной помощи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Орле открылся пункт приема помощи для беженцев Донбасса. Рассказываем, куда принести одежду, вещи первой необходимости, средства личной гигиены, постельные принадлежности или перевести деньги в помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик.

Как сообщили в правительства региона, пункт приема вещей для беженцев в Орле работает на базе центра "Патриот-57" - здание бывшего ДК Железнодорожников (Привокзальная площадь, 8).

Сюда можно доставить посуду, постельное белье и принадлежности, одежду для взрослых и детей, любые предметы первой необходимости. Для детей можно принести канцтовары, игрушки, книги. Также можно перевести деньги, реквизиты счета - здесь.

Пункт приема будет работать с 8.00 до 21.00 ежедневно.

Координирует сбор помощи региональное отделение "Российского детского фонда". Подробную информацию можно получить по телефонам: (4862) 30-71-46, +7 960 654 99 12.