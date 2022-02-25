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Общество25 февраля 2022 6:51

Возле вокзала в Орле на сутки запретили стоянку машин

С 10 утра 25 февраля до 10 утра 26 февраля
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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На Привокзальной площади в Орле на сутки запретили парковку

На Привокзальной площади в Орле на сутки запретили парковку

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На Привокзальной площади Орла на день запретили стоянку транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

Как гласит сообщение, с 10 утра пятницы, 25 по февраля, до 10 утра субботы, 26 февраля, на Привокзальной площади нельзя будет припарковаться. Причиной таких ограничений для автолюбителей в городской администрации называют прибытие большого количества пассажиров на железнодорожную станцию Орел.

- В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения, - пояснили в мэрии.