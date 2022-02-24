Фото: пресс-служба правительства Орловской области.

В Орловскую область прибыли первые 17 беженцев из ДНР и ЛНР. Все они разместились у родственников и знакомых.

О предоставлении жилища прибывшим рассказал заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский, сообщает пресс-служба правительства региона.

17 граждан самостоятельно приехали в Орловскую область и прошли регистрацию. Их них 5 человек имеет российское гражданство, 3 – украинское. 8 беженцев из ДНР и 1 – из ЛНР.

Все граждане размещены у родственников и знакомых в Орле, Кромах, Мценске, Хотынце и Залегощенском районе.

Планируется, что в пункты временного размещения людей будут направлять группами по 30 человек. После прибытия и до отправки в ПВР их будут заселять в гостиницу «Русь».

В настоящее время в шести пунктах готовы места для 620 человек.