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Общество24 февраля 2022 14:16

В Орловскую область прибыли первые 17 беженцев из ДНР и ЛНР

Все они разместились у родственников и знакомых
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба правительства Орловской области.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области.

В Орловскую область прибыли первые 17 беженцев из ДНР и ЛНР. Все они разместились у родственников и знакомых.

О предоставлении жилища прибывшим рассказал заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский, сообщает пресс-служба правительства региона.

17 граждан самостоятельно приехали в Орловскую область и прошли регистрацию. Их них 5 человек имеет российское гражданство, 3 – украинское. 8 беженцев из ДНР и 1 – из ЛНР.

Все граждане размещены у родственников и знакомых в Орле, Кромах, Мценске, Хотынце и Залегощенском районе.

Планируется, что в пункты временного размещения людей будут направлять группами по 30 человек. После прибытия и до отправки в ПВР их будут заселять в гостиницу «Русь».

В настоящее время в шести пунктах готовы места для 620 человек.