В Орловской области насчитали 86 долгожителей в возрасте 100+ Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Среди 724 686 жителей Орловской области насчитали 86 долгожителей в возрасте 100 лет и старше. Такими данными на 1 января 2021 года поделились по официальному запросу «Комсомолки» в Орелстате.

К слову, ожидаемая продолжительность жизни при рождении за 2020 год в Орловской области составляет чуть более 70 лет. Самый известным долгожителем в нашем регионе можно назвать Абрама Миркина – ветерана Великой Отечественной войны, который этим летом отметил свое 101-летие.

В честь этого знаменательного события для фронтовика организовали музыкальный концерт прямо во дворе дома. Абрам Израилевич до сих пор продолжает вести активный образ жизни, занимается спортом, посещает общественные мероприятия, освоил компьютер и не унывает.

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