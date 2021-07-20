В Орле отметил свое 101-летие ветеран войны Абрам Миркин

В Орле отметил свое 101-летие ветеран Абрам Миркин. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Сегодня, 20 июля, в Орле отмечает День рождение ветеран Великой отечественной войны Абрам Миркин. В честь знаменательного события для него организовали музыкальный концерт прямо во дворе дома.

Приехал поздравить фронтовика и губернатор Андрей Клычков. Не обошлось без добрых пожеланий и воспоминаний о войне. Абрам Израилевич встретил ее 21-летним юношей, служил в 351-м зенитном артиллерийском полку, дислоцировавшемся на окраине Ленинграда.

Не раз приходилось батарее Абрама Миркина отражать вражеские авианалеты и охранять Кировский завод, крупную электростанцию и переправу к легендарному Невскому пятачку. Затем был прорыв блокады Ленинграда в и ее полном снятии в 1944 году. Победу Абрам Израилевич встретил на границе с Финляндией.

После войны фронтовик приехал в Орел, где долгие годы работал в легкой промышленности. Никогда не унывал, да и сейчас держится бодро. В этом году побывал на Параде Победы на Красной площади, продолжает заниматься спортом, освоил компьютер. А недавно сделал прививку от коронавируса.

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