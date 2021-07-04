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Общество4 июля 2021 10:20

Прививку от коронавируса сделал столетний ветеран войны из Орла Абрам Миркин

2 июля Абрам Израилевич получил первый компонент вакцины
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Абрам Миркин сделал прививку. Фото из группы "Волонтеры Победы" вконтакте

Абрам Миркин сделал прививку. Фото из группы "Волонтеры Победы" вконтакте

Фото: соцсети

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Накануне выходных прививку сделал столетний ветеран войны Абрам Миркин.

Об этом рассказали на своей странице в соцсети Волонтеры Победы. Абрам Израилевич первый компонент вакцины получил 2 июля. Кстати, уже в этом месяце, 20 числа, участнику боевых действий исполнится 101 год.

Очередную партию вакцины от коронавируса привезли в регион 3 июля - это 13 тысяч доз "Спутника V". Работу продолжает 38 прививочных пунктов, работают мобильные бригады. Записаться на прививку от коронавируса можно по телефону 122, через портал Госуслуги, а также в электронной регистратуре Орловской области.

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В Орловской области во всю идет вакцинация от коронавируса. Однако многие до сих пор в раздумьях: делать прививку или нет? Не станет ли мне хуже после укола?

Корреспонденты «Комсомольской правды-Орел» решили опробовать на себе действие вакцины и проверить, насколько она доступна для всех желающих.

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